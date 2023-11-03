Бюджет в октябре не выплатил нефтяникам топливный демпфер за сентябрь

С сентября заработала корректировка механизма, которая по сути сократила выплаты по топливному демпферу на 50%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Нефтяники не получили в октябре 2023 года выплату по демпфирующему механизму за сентябрь, следует из данных Минфина РФ.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.

При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая по сути сократила выплаты по топливному демпферу на 50%. Между тем в конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о решении скорректировать демпфирующий механизм за счет повышения коэффициента, пониженного с 1 сентября.

В исследовательской группе "Петромаркет" говорили, что общий объем выплат, которого лишатся нефтяники за сентябрь, составит 145 млрд рублей - около 60 млрд рублей по автобензину и 85 млрд рублей по дизтопливу.

Бюджет России в январе - сентябре 2023 года выплатил нефтяным компаниям по демпферному механизму 1,138 трлн рублей, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За девять месяцев 2022 года они составили 1,8 млрд рублей.

При этом выплаты из бюджета в сентябре (за август) 2023 года стали максимальными с начала года и достигли 298,7 млрд рублей.