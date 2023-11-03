"Газпром нефть" начала поставлять масла для сервисной техники Qatar Airways

По словам генерального директора "Газпромнефть-СМ" Анатолия Скоромца, Ближний Восток является одним из перспективных рынков для реализации продукции компании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы" - оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - поставила моторные, индустриальные и трансмиссионные масла для сервисной техники группы компаний Qatar Airways, где они будут применяться в транспортной инфраструктуре Qatar Aviation Services. Об этом сообщает российская компания.

"Это объекты, которые обеспечивают деятельность аэропортов, отвечают за безопасность и комфорт пассажиров: машины сопровождения, самоходные пассажирские трапы и перронные автобусы, тягачи и автолифты", - уточнили в "Газпром нефти".

Снабжение национального авиаперевозчика Катара осуществляется в сотрудничестве с официальным дистрибьютором "Газпромнефть-СМ" в стране - компанией Nasser Bin Khaled.

По словам генерального директора "Газпромнефть-СМ" Анатолия Скоромца, Ближний Восток является одним из перспективных рынков для реализации продукции компании. "Масла под брендами G-Energy и Gazpromneft хорошо известны и пользуются популярностью у потребителей Аравийского полуострова. К примеру, мы поставляем российские смазочные материалы основным автомобильным дилерам в Катаре и ОАЭ. В краткосрочной перспективе ожидаем выхода нашей продукции на рынки других стран Персидского залива", - добавил он.