Возможность проверки подлинности паспорта появилась на "Госуслугах"

По информации Минцифры РФ, услуга может потребоваться перед сделкой или заключением договора

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новый сервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги". Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами", - отмечается в сообщении министерства.

Для проверки паспорта необходимо ввести серию и номер документа, а также указанные там фамилию и имя. Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус "действительный". Если паспорт подлинный, но его срок действия истек, появится статус "недействительный", если паспорт поддельный - статус "данные не найдены".

Если данные о действительном паспорте не найдутся в сервисе, министерство советует обратиться в МВД для актуализации данных о документе.