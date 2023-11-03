3 ноября, 09:47,
обновлено 3 ноября, 10:04

Брокер БКС ограничил маржинальную торговлю бумагами США

Ставку риска по бумагам США подняли до 100%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. БКС поднял ставку риска по бумагам США до 100%, таким образом ограничив маржинальную торговлю. Об этом говорится в клиентском уведомлении брокера.

"Ставка риска по бумагам США поднята до 100%. При получении маржин-колла пополните счет долларами", - следует из сообщения.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. При этом позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения отдельных операций с СПБ биржей продлили до 31 января. СПБ биржа на этом фоне приостановила торги иностранными акциями до 6 ноября. 

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