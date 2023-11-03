Подмосковью компенсируют более 1 млрд рублей, вложенных в развитие ОЭЗ "Дубна"

Московская область стала вторым в России после Санкт-Петербурга регионом, получившим этот вид поддержки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Госбюджет компенсирует Московской области более 1 млрд рублей региональных расходов на развитие особой экономической зоны "Дубна". Транш из федеральных средств поступил в регион в ноябре, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что в июне 2023 года Московская область вошла в перечень субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки, позволяющей возместить затраты на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

"Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ, и эти средства "возвращаются" в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ. Первый транш в размере более 1 млрд рублей из федеральных средств Подмосковье получит уже в ноябре текущего года. Это сумма затрат областного бюджета на развитие ОЭЗ "Дубна" с 2018 года", - рассказала Зиновьева.

Отмечается, что Московская область стала вторым в России после Санкт-Петербурга регионом, получившим этот вид поддержки.