Узбекистан заявил, что РФ поставляет топливо в республику по межправсоглашению

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отметил, что в целом республика планирует со всех направлений импортировать нефть и нефтепродукты в 2023 году в объеме 1 млн тонн

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает поставки нефтепродуктов в Узбекистан по межправительственному соглашению. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Мы подписали межправсоглашение, согласно которому поставки идут", - сказал он, комментируя, не прекратились ли поставки нефтепродуктов из РФ после ввода в России ограничений на экспорт бензина и дизеля.

По словам министра, Узбекистан недавно подписал с Россией межправсоглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов. "Там без объемов. Самый главный принцип - вопрос поставок", - добавил он.

Мирзамахмудов также отметил, что в целом Узбекистан планирует со всех направлений импортировать нефть и нефтепродукты в 2023 году в объеме 1 млн тонн. При этом, по словам министра, в следующем году планируется рост импорта из-за роста экономики и потребления нефтяных ресурсов.

Об ограничениях на экспорт нефтепродуктов из РФ

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Под запрет на экспорт не подпадает в том числе топливо, вывозимое в рамках межправсоглашений, включая поставки в страны ЕАЭС.

При этом 6 октября кабмин утвердил ряд новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что данная мера будет работать до конца этого года.