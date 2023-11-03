Президент ЮАР заявил о намерении Африки самостоятельно перерабатывать природные ресурсы

В стране хотят получать полную стоимость за товары, произведенные из собственного сырья, сказал Сирил Рамапоса

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Африка не намерена больше оставаться только источником сырья для всего мира, страны континента добиваются создания собственной промышленности, которая будет поставлять на мировой рынок готовые товары. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на проходящей в Йоханнесбурге ежегодной экономической конференции "Форум AGOA", посвященной торговле между странами Африки и США.

"Африка имеет огромные ресурсы, но мы не хотим быть только их источником для всего мира, мы хотим перерабатывать эти ресурсы у себя и производить из них товары, которые пользуются спросом на мировом рынке, - подчеркнул Рамапоса. - Мы хотим получать полную стоимость за свои товары, произведенные из наших ресурсов. Это требует партнерства. Мы надеемся, что США будут работать со странами Африки, в том числе как инвестор, для того, чтобы производить в Африке конечные товары и способствовать диверсификации международных цепочек поставок критически важных минералов".

Президент ЮАР подчеркнул, что Африка ценит отношения с США, которые являются крупнейшим в мире потребительским рынком, и высоко ценит Закон о росте и возможностях Африки (AGOA). "AGOA является ключевым звеном в торговле между Африкой и США в последние 20 лет, - отметил он. - Однако потенциал этого закона полностью не использован, он должен способствовать улучшению положения в Африке многочисленных групп населения". Рамапоса заявил, что он выступает за продление действия AGOA на более длительный срок.

Торговая политика США в Африке

Закон о росте и возможностях Африки приняли в США весной 2000 года. Его цель состоит в улучшении экономических отношений между Соединенными Штатами и странами Африки южнее Сахары. Сейчас AGOA дает возможность 35 странам Африки экспортировать в США 1 835 видов товаров без уплаты пошлины. В свою очередь Соединенные Штаты имеют в Африке особый доступ к важнейшим сырьевым ресурсам. По сообщению агентства Reuters, в 2021 году лишь 1% от импорта США приходился на участников AGOA.

Конгресс уполномочил президента США определять на ежегодной основе, какие африканские страны участвуют в AGOA, а какие - нет. В сентябре 2025 году истекает 10-летний срок действия закона и Конгресс США должен продлить его, внеся определенные изменения.

Незадолго до открытия конференции президент США Джо Байден объявил, что намерен прекратить с 1 января 2024 года участие в AGOA Габона, Нигера, Уганды и Центрально-Африканской Республики (ЦАР). По его словам, это решение приняли в связи с "грубыми нарушениями" международно признанных прав человека со стороны руководства ЦАР и Уганды. В то же время Нигер и Габон, по оценке властей США, не смогли добиться "прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона".

Ранее из AGOA исключили Мали, Гвинея и Буркина-Фасо, где власть захватили военные в результате государственных переворотов и гражданское правление пока не восстановили. Одновременно Байден заявил, что для Мавритании в рамках AGOA восстановят все льготы, действие которых приостановили в 2019 году.