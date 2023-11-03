"Россети" усилят контроль за работой энергообъектов во время ноябрьских праздников

Во всех филиалах группы и дочерних сетевых компаниях организуют круглосуточное дежурство работников и руководителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" усилит контроль за работой энергообъектов во время ноябрьских праздников. Готовность инфраструктуры была рассмотрена на специальном штабе электросетевого комплекса в преддверии Дня народного единства, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

"С 3 по 7 ноября будет повышен уровень контроля за работой энергообъектов. Особое внимание - регионам со сложными погодными условиями, приграничным территориям, местам проведения массовых мероприятий, в том числе открытию Международной выставки "Россия" (пройдет на ВДНХ до 12 апреля 2024 года)", - сказано в сообщении группы.

"Россети" участвуют во внешнем электроснабжении форума и непосредственно обеспечивают питание ряда павильонов. Компания также стала генеральным партнером единой экспозиции ТЭК, организованной Минэнерго России.

Во всех филиалах группы "Россети" и дочерних сетевых компаниях будет организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей. На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено более 10 тыс. бригад, в частности, 49,4 тыс. специалистов и почти 23,4 тыс. единиц техники, а также 6,9 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 554,8 МВт.

Кроме того, "Россети" на время праздника и выходных дней вводят режим "технологической тишины" - запрет на производство плановых работ и переключений в электроустановках. Схемы сетей будут приведены к нормальным. Среди исключений - предотвращение развития и ликвидация последствий нештатных ситуаций, работы по командам диспетчерских центров "Системного оператора" и заявкам иных собственников.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.