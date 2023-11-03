Песков: все крупные компании в России привыкли хеджировать санкционные риски

По словам пресс-секретаря президента, санкции создают дополнительные проблемы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский крупный и средний бизнес уже привык хеджировать связанные с возможностью введения новых санкций риски. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение США очередных рестрикций против российских компаний.

"Санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков", - сказал представитель Кремля.

"Любая крупная российская компания в любой сфере - в финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной - в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это делает "любая серьезная компания и даже менее серьезная". "Да, это приносит относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", - заверил он.

Вашингтон в четверг расширил антироссийский санкционный список. В перечень были включены 37 физических и почти 200 юридических лиц, среди которых банки и промышленные предприятия. Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.