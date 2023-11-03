Парламент Нигерии исключил из бюджета расходы на яхту для президента

Средства в размере $6,3 млн, изначально предназначенные на покупку судна, будут перераспределены на увеличение фонда образовательных грантов

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата парламента Нигерии) пересмотрела дополнительный бюджет на 2023 год, исключив из него расходы на яхту для президента, вызвавшую бурную реакцию в обществе. Об этом сообщил нигерийский портал Premium Times.

Средства в размере $6,3 млн, изначально предназначенные на покупку судна, будут перераспределены на увеличение фонда образовательных грантов, заявил председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Абубакар Бичи.

При этом, по словам специального советника президента по коммуникациям Байо Онануги, речь идет не о яхте для личного пользования, а о военно-морском катере с оборудованием для оперативного патрулирования, а яхтой он был назван по соображениям гостайны. Заказал катер еще предыдущий президент Нигерии Мухаммаду Бухари, отметил советник.

В сентябре ведущие профсоюзы Нигерии объявили о намерении начать общенациональную бессрочную забастовку в знак протеста против роста в стране стоимости жизни, вызванного отменой субсидий на топливо, включая бензин и дизель. В июле они начали всеобщую забастовку, однако спустя неделю суд запретил ее. Одновременно правительство предложило трудовым организациям провести переговоры для поиска компромиссного решения.

Президентские выборы состоялись в Нигерии 25 февраля, в них участвовали 18 кандидатов. 1 марта избирком объявил, что победил на них кандидат от правящей партии "Конгресс всех прогрессивных сил" Бола Тинубу, набравший 37% голосов.