Блинкен заявил, что США добиваются улучшения работы закона о торговле с Африкой

Госсекретарь США подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов надеется на продление срока действия Закона о росте и возможностях Африки

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена вести консультации с Конгрессом в целях улучшения работы Закона о росте и возможностях Африки (AGOA). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеообращении к участникам проходящей в Йоханнесбурге экономической конференции "Форум AGOA", посвященной торговле между странами Африки и США.

"Администрация США хочет работать с Конгрессом в целях улучшения AGOA", - отметил он. Блинкен подчеркнул, что администрация надеется на продление срока действия этого закона.

Выступившая на конференции представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что AGOA играет ключевую роль в торгово-экономических связях Соединенных Штатов с Африкой. "AGOA представляет собой основополагающую программу США, которая способствует расширению торговли и развитию стран Африки южнее Сахары, - отметила она. - Закон призван помочь африканским странам расширить доступ к рынку США для производимых ими товаров".

Закон о росте и возможностях Африки был принят в США весной 2000 года. Его цель состоит в улучшении экономических отношений между Соединенными Штатами и странами Африки южнее Сахары. Сейчас AGOA дает возможность 35 странам Африки экспортировать в США 1 835 видов товаров без уплаты пошлины. В свою очередь Соединенные Штаты имеют в Африке особый доступ к важнейшим сырьевым ресурсам. В сентябре 2025 года истекает 10-летний срок действия этого закона и Конгресс должен продлить его, внеся определенные изменения.