В ФАО сообщили о небольшом снижении цен на продовольствие в мире в октябре

Индекс продовольственных цен ФАО составил 120,6 пункта, что на 10,9% меньше, чем годом ранее, и на 0,5% ниже показателя сентября

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные товары в октябре умеренно снизились. Об этом говорится в распространенном сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в октябре составил 120,6 пункта, что на 10,9% меньше, чем годом ранее, и на 0,5% ниже показателя сентября.

Индекс цен на зерновые снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, мировые цены на рис снизились на 2%, а на пшеницу - на 1,9%, что "обусловлено значительными поставками из США и сильной конкуренцией между экспортерами". Мировые цены на растительное масло снизились на 0,7% по сравнению с сентябрем, а на сахар - на 2,2%, но остались на 46,6% выше уровня предыдущего года. Цены на мясо в мире понизились на 0,6%.

Единственным возросшим показателем стал индекс цен на молочные продукты - он увеличился в октябре на 2,2%, завершив девятимесячное снижение.