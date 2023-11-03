Melon Fashion Group планирует запустить Sela в формате семейных универмагов

На первом этапе магазины появятся в торговых центрах Санкт-Петербурга, Москвы и городов-миллионников

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Фешен-ретейлер Melon Fashion Group планирует запустить в 2024 году магазины Sela с обновленной концепцией в формате семейных универмагов. Об этом ТАСС сообщил директор департамента развития Melon Fashion Group Игорь Мальтинский в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic.

"Мы хотим открыть в 2024 году несколько десятков флагманских магазинов Sela, исключительно в больших форматах, в диапазоне 1-2 тыс. кв. м. Это будет полноценный "фешен фэмили" универмаг, обновленная Sela с полным предложением, которое сложилось к концу года", - сказал он, напомнив, что в августе 2023 года в ассортимент вошла мужская коллекция.

По его словам, открытия новых магазинов запланированы на территории всей России, на первом этапе - в торговых центрах Санкт-Петербурга, Москвы и городов-миллионников.

Sela - российский семейный бренд одежды, который создали предприниматели Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский в 1991 году в Санкт-Петербурге, с 2019 года входит в Melon Fashion Group.

Melon Fashion Group управляет брендами модной одежды Sela, Zarina, Befree, Love Republic и Idol. На конец августа 2023 года под управлением ретейлера находились 904 магазина в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Международная выставка и конференция недвижимости, ретейла, электронной коммерции Mallpic проходит с 31 октября по 5 ноября 2023 года, организатор - Союз торговых центров.