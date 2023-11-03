Familia планирует открыть в России не менее 50 магазинов в 2024 году

Их общее число может достичь 500, сообщил заместитель генерального директора по развитию и продажам Александр Гришак

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Российский off-price-ретейлер Familia планирует открыть на территории РФ в 2024 году еще не менее 50 магазинов, их общее число может достичь 500. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию и продажам Familia Александр Гришак в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic.

"Минимум 50 магазинов мы планируем открыть в 2024 году", - сказал он, добавив, что общее количество магазинов в России в 2024 году может достичь 500, а их общая площадь - свыше 600 тыс. кв. м.

Familia - федеральная сеть магазинов, работающая в сегменте off-price (торговля по специальным ценам). Она была основана в 2000 году.

Международная выставка и конференция недвижимости, ретейла, электронной коммерции Mallpic проходит с 31 октября по 5 ноября, организатор - Союз торговых центров.