Грушко: Россия приветствует стремление Узбекистана к уплотнению сотрудничества в ЕАЭС

Россия особое внимание уделяет развитию многосторонних отношений со странами СНГ, отметил замглавы МИД

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует и высоко ценит стремление Узбекистана укрепить сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме.

"С удовлетворением отмечаем, что в Ташкенте, на узбекистанской земле, проявляют растущий интерес к евразийской интеграции. Это подтверждается получением Республикой Узбекистан в 2020 году статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС, - сказал Грушко. - Это позволит нашим узбекским друзьям еще глубже погрузиться в вопросы функционирования союза. Мы приветствуем и высоко ценим этот настрой на уплотнение сотрудничества в ЕАЭС".

Кроме того, высокопоставленный дипломат указал, что Россия особое внимание уделяет развитию многосторонних отношений со странами СНГ. Он отметил, что важными задачами являются "расширение торгово-экономического направления функционирования содружества, поддержание благоприятного инвестиционного климата, укрепление технологического суверенитета". "Мы твердо исходим из того, что существует объективная взаимосвязанность экономик государств - участников СНГ и ЕАЭС. Важно синхронизировать решение на национальном евразийском уровне с целью обеспечения устойчивого развития этих региональных, интеграционных объединений, - отметил Грушко. - Также необходимо развивать нормативно-правовую матрицу евразийской интеграции".

"Мы готовы и будем делать упор на внутренние возможности стран СНГ. Они вполне достаточны для саморазвития и для того, чтобы обеспечивать устойчивость перед всеми внешними вызовами и угрозами", - заключил замглавы МИД РФ.