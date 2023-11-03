Грушко: переход к нацвалютам должен стать частью реформирования финансовой системы

Замглавы МИД РФ отметил, что кардинальных реформ также требуют институты глобального регулирования, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Необходимость реформировать международную финансовую систему очевидна, частью этой задачи является обеспечение расчетов между странами в национальных валютах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме.

"Очевидна необходимость реформирования системы международных финансов для дальнейшего наращивания торговых операций, инвестиционных потоков, опять же, на основе принципа полной деполитизации, равноправия всех участников, обеспечения транспарентности принятия решений. <…> Часть этой задачи - обеспечение международных расчетов в национальных валютах, отход от использования денежных инструментов тех государств, которые используют финансы в качестве оружия", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что кардинальных реформ также требуют институты глобального регулирования, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. По мнению Грушко, они позволяют Западу сохранять доминирование в финансовой сфере.

"Ускорение перехода к многополярности не всем по душе. Коллективный Запад отказывается принимать эту новую реальность, пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными односторонними ограничительными мерами", - добавил замглавы МИД РФ.