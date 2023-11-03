Украина должна будет вернуть €27,6 млрд из €29,6 млрд экономической помощи ЕС

Она была предоставлена в 2022-2023 годах

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Киев должен будет вернуть Брюсселю €27,6 млрд из €29,6 млрд прямой экономической и бюджетной помощи со стороны Евросоюза, которая была предоставлена в 2022-2023 годах. Такой вывод следует из опубликованного в пятницу статистического документа Еврокомиссии о помощи Украине.

Отмечается, что в 2022 году помощь из бюджета ЕС составила €11,6 млрд, включая €7,2 млрд макрофинансовой помощи, €2 млрд в виде грантов Еврокомиссии и €2,4 млрд в виде кредитов европейских финансовых институтов. "ЕС предоставил беспрецедентный пакет помощи Украине в €18 млрд в 2023 году в форме высокольготных кредитов, из которых €15 млрд уже переведено (в 2023 году деньги переводятся ежемесячно по €1,5 млрд, таким образом Киев должен еще получить до конца года €3 млрд за ноябрь и декабрь - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

То есть из €29,6 млрд подтвержденная безвозмездная помощь составила €2 млрд, или менее 7%.

Опубликованный Еврокомиссией документ включает даже помесячную разбивку по выплатам различных траншей макрофинансовой помощи Киеву, согласно которой больше всего денег Киеву выделялось в октябре 2022 года (€2 млрд), ноябре 2022 года (€2,5 млрд) и январе 2023 года (€3 млрд).

Гуманитарная помощь и оружие

Другие виды помощи включают примерно €1,5 млрд в виде гуманитарной помощи, а также целевого кредитования, например на "проведение реформ" для подготовки к вступлению в ЕС. Еще порядка €9,5 млрд выделено Украине напрямую странами Евросоюза. Поскольку эти деньги предоставлялись на двусторонней основе, Еврокомиссия не уточняет, на каких условиях.

В документе подтверждается ранее неоднократно озвученная цифра в €25 млрд европейских военных поставок Киеву с начала боевых действий, из которых €5,6 млрд были оплачены централизованно из Европейского фонда мира, а остальные средства выделены странами - членами ЕС. Эти деньги фактически остаются в странах ЕС, поскольку используются для закупки новой, а также компенсации снятой с вооружения или хранения военной техники.

17 млрд для беженцев

Таким образом, приведенные Еврокомиссией цифры подтверждают ранее озвученные данные, что в общей сложности ЕС и его страны-члены потратили на Киев с февраля 2022 года около €65,5 млрд.

При этом в своих выступлениях о поддержке Европой Киева лидеры Евросоюза обычно оперируют цифрой в €82,6 млрд. Еврокомиссия разъяснила, что в эту сумму засчитаны €17 млрд, которые Еврокомиссия выделила странам Евросоюза на проекты по "улучшению условий жизни украинских беженцев".