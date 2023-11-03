В Тамбове намерены производить новые отечественные биопрепараты

Работу планируют наладить на базе Тамбовского государственного университета имени Державина

ТАСС, 3 ноября. Инжиниринговый центр промышленной микробиологии, открывшийся на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (Державинский университет), обеспечит отрасль новыми отечественными биопрепаратами. Запущена пилотная линия для производства продуктов микробного синтеза, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Основное оборудование инжинирингового центра - пилотная линия для производства продуктов микробного синтеза: биоудобрений и биопестицидов, ферментов и других биологически активных веществ. Линия включает в себя несколько ферментеров разного объема с вспомогательным оборудованием и индивидуальным программным обеспечением для наработки культур и целевого продукта. Помимо разработки регламентов новых продуктов, производственные мощности центра также позволят синтезировать их в малых объемах для апробации", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники инжинирингового центра прошли стажировку в компании "Бисолби-интер" из Санкт-Петербурга, университет начал сотрудничество с рядом крупных компаний, работающих в области биотехнологий, в том числе с "Центр-профи", "Микопро". "Главные задачи новой инфраструктуры, аналогов которой в российских университетах не более 10, - выстраивание принципиально новых взаимодействий с промышленными партнерами, имеющими потребность в расширении линейки производимых продуктов микробиологического синтеза и разработке промышленных регламентов. Это также позволит качественно изменить условия для практико-ориентированной подготовки кадров для микробиологической отрасли. Инжиниринговый центр по программе "Приоритет 2030" будет выступать базой практик и практической подготовки кадров по направлениям "Биология" и "Биотехнология", - цитирует пресс-служба ректора Павла Моисеева.