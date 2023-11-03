3 ноября, 12:52

Смоленская область направит около 800 млн рублей на строительство детсадов

Завершить возведение объектов намерены в 2025 году

ТАСС, 3 ноября. Смоленская область направит около 800 млн рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита на строительство двух детских садов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"Возведение этих важнейших для нас соцобъектов будет финансироваться за счет инфраструктурного бюджетного кредита в размере почти 800 млн рублей", - написал Анохин.

Регион уже заключил госконтракты на строительство двух детских садов. Один из них, на 250 мест, построят в Миловидово, второй, рассчитанный на 150 мест - на Краснинском шоссе. Завершить возведение объектов планируют в 2025 году. 

Теги:
РоссияСмоленская областьАнохин, Василий Николаевич
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