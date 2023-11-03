Новый цифровой сервис поможет жителям Петербурга найти легальные ярмарки

Пользователям, в частности, доступен фильтр для поиска автосервисов и бытовых услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Новый сервис "Торговля и услуги", запущенный в мини-приложении "Я здесь живу", появился в Петербурге. С помощью него жители смогут найти на карте легальные объекты малой торговли и сервиса: от сезонных ярмарок и фермерского молока до ремонта обуви, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

"Сервис поможет найти необходимые павильоны или ярмарки, а также даст жителям возможность понять, какие из находящихся поблизости небольших торговых точек работают легально. По сути мы предоставляем инструмент для общественного контроля", - приводит его слова пресс-служба.

Для более детального подхода к поиску доступен фильтр, с помощью которого можно найти автосервисы, бытовое и иное сервисное обслуживание, объекты сезонной торговли, торговые объекты для производителей, а также ярмарки.

Отмечается, что пока сервис находится в стадии пилота, чтобы определить потребности жителей в его функциях.

"Мы заинтересованы в поддержке со стороны неравнодушных жителей, которые хотели бы способствовать улучшению городских баз данных. Через сервис можно сообщать о наличии неучтенных в системе торговых объектов или о случаях, когда торговля ведется не тем, что указано в договоре аренды. Особенно если речь идет о каких-то спорных видах торговой деятельности. У нас нет намерения создавать проблемы для малого бизнеса, но важно видеть реальное положение вещей. Для этого нужна помощь жителей, вместе мы можем дать импульс для развития гражданского контроля в сфере малой торговли", - отметил Казарин.