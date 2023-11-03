Лукашенко предложил построить вторую АЭС на сэкономленные средства от строительства первой

По словам президента, для страны началась эра мирного атома

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему является сторонником строительства в республике второй атомной электростанции, а источником ее финансирования могут быть сэкономленные кредитные средства.

На встрече с работниками БелАЭС в Островце Лукашенко отметил, что ее строительство велось за счет кредитных ресурсов, предоставленных российской стороной, при этом значительная часть средств в итоге осталась неиспользованной. "За оставшиеся [средства] мы в принципе два блока можем построить, - приводит его слова агентство БелТА. - Поэтому источник финансирования может быть и этот - сэкономленные деньги". "Где строить - это надо считать. Наверное, здесь будет дешевле", - сказал Лукашенко, добавив, что решение о строительстве еще не принято, этот вопрос обсуждается.

По словам президента, запаса электричества хватит на долгие годы, но не известно, как мир будет развиваться. "Пусть бы была вторая станция. Я сторонник этого. Поэтому мы в обсуждении этого вопроса", - сказал Лукашенко. Он отметил, что три года назад, запуская первый энергоблок, говорил о том, что наступил исторический день: началась эра мирного атома для страны. "А сегодня мы и ядерная держава по ядерному оружию, - сказал Лукашенко. - И действительно, получив в непростом 2020 году этот прекрасный объект как подарок к 7 ноября (День Октябрьской революции, государственный праздник в Белоруссии - прим. ТАСС) и сегодня второй блок, мы поступили правильно, создав это чудо".

БелАЭС возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Власти выдали разрешение на эксплуатацию и второго энергоблока.