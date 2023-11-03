Общественники прорабатывают вопрос запуска интернет-торговли в новых регионах

Уполномоченный по правам предпринимателей в ДНР Ярослав Бережко выразил мнение, что начать работу можно по методу FBO через Ростов или с тыловых городов, где это представляется безопасным

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правозащитники и общественники призвали бизнесменов и государство создать возможности для работы электронных маркетплейсов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующие заявления были сделаны на площадке форума "Сообщество".

"Новые субъекты России, а именно ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, очень нуждаются не просто в развитии электронной торговли, а хотя бы в ее наличии в указанных регионах. Из-за боевых действий в новых регионах предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда у них априори нет возможности выйти на маркетплейсы для реализации своей продукции. Жители в свою очередь также не могут пользоваться всеми услугами, которые предлагают платформы, из-за отсутствия пунктов выдачи заказов. Тема неоднократно поднималась и на федеральном уровне. Был проведен опрос среди молодежи, которые хотят пойти в предпринимательство, в том числе через маркетплейсы", - заявила член Совета по правам человека Елена Шишкина.

По ее словам, сейчас возможностями торговых площадок ни в каком виде не могут воспользоваться ни потребители товаров и услуг, ни предприниматели.

Уполномоченный по правам предпринимателей в ДНР Ярослав Бережко также заявил о наличии желания со стороны предпринимательского сообщества использовать возможности торговых площадок. "Мы предлагаем обсудить и выявить законодательные коллизии, которые мешают интеграции маркетплейсов на территории новых регионов; продумать оптимальные механизмы взаимодействия на период переходных положений. Например, начать работу по методу FBO через Ростов или начать работу с тыловых городов, где это представляется безопасным", - отметил он.

Председатель Союза электронной торговли, председатель координационного совета по развитию и безопасности электронной торговли Георгий Волков в свою очередь заявил, что возглавляемые им организации готовы взять на себя роль координаторов вопросов создания маркетплейсов в новых регионах.

"Цифровизация - важнейший фактор успеха и развития предпринимательства. Координационный совет и Союз электронной торговли считает важнейшим направлением своей деятельности равный доступ и равные возможности для потребителей и предпринимателей от Чукотского автономного округа до Херсонской области, от Балтийска до Анадыря при соблюдении прав и интересов всех участников рынка. В связи с этим сейчас мы прорабатываем вопрос о развитии интернет-магазинов в новых регионах России", - сказал он.