В Ярославской области введут субсидии новым инвесторам в сфере АПК в 2024 году

На эти цели направят 225 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области введет субсидии новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в 2024 году, общая сумма выделенных средств составит 225 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания, на котором было принято соответствующее решение.

"В 2024 году в Ярославской области впервые предусмотрено предоставление субсидий новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса на сумму 225 млн рублей. Благодаря выделенным средствам инвесторы смогут получить возмещение до 50% от стоимости затрат, необходимых для открытия новых производств на территории большинства муниципальных районов", - отметил губернатор региона Михаил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также добавил, что на поддержку промышленности будет направлено около 110 млн рублей в 2024 году. Средства будут предусмотрены на предоставление льготных займов предприятиям в Фонде регионального развития, работу Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках реализации правительством области нацпроекта "Производительность труда".

Как проинформировали в пресс-службе, в целом на поддержку промышленности, инвесторов, а также малого и среднего бизнеса региона в 2024 году выделят около 600 млн рублей.

В частности, в проекте бюджета области на будущий год правительством региона предусмотрено более 140 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, пояснили в сообщении, добавив, что продолжится предоставление грантовой поддержки молодым и социальным предпринимателям, льготных займов и поручительств Фонда поддержки предпринимательства, услуг Регионального центра инжиниринга и Центра поддержки предпринимательства.

Кроме того, в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", правительство поможет экспортно ориентированным компаниям принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также окажет поддержку по выходу и продвижению на рынках дружественных стран, добавили в пресс-службе.