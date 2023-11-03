Росрыболовство заявило о положительной динамике по экспорту рыбы за девять месяцев

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время восстанавливаются объемы экспорта рыбы в Китай

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство отмечает положительную динамику по экспорту рыбы за январь - сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Динамика положительная", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Шестакова, экспорт рыбы по итогам 2023 года ожидается на уровне прошлых лет - порядка 1,8-2 млн тонн.

Глава Росрыболовства также рассказал, что в настоящее время восстанавливаются объемы экспорта рыбы в Китай. "Мы уже вернулись к доковидным объемам. В этом году мы еще больший объем уже в Китай поставили", - отметил он и добавил, что по итогам 2023 года поставки рыбы в Китай ожидаются на уровне 1,2-1,3 млн тонн.

По его словам, также появляются новые направления по экспорту рыбы. "Активно идет работа с Ближним Востоком. Плюс частично новые страны добавляются с Африканским континентом. Основные у нас там страны потребления - это Нигерия", - сказал Шестаков.

В июне глава Росрыболовства сообщал, что экспорт из России рыбы и морепродуктов, по данным Росстата, в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на 5% и достиг 2,3 млн тонн.