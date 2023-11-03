Эксперты считают, что инвесторам из РФ могут дать возможность спокойно выйти из бумаг США

В сложившейся ситуации инвесторам лучше следовать рекомендациям своих брокеров, заявил начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российским инвесторам, вероятнее всего, дадут возможность спокойно и без спешки выйти из американских ценных бумаг, залистингованных на СПБ бирже, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В частности, такое мнение выразил начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. "В сложившейся ситуации инвесторам лучше следовать рекомендациям своих брокеров. Но пока есть ощущение, что и в Минфине США частным инвесторам дают возможность спокойно выйти из позиций, без спешки", - сказал он.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. Тем не менее позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения ряда отдельных операций с СПБ биржей было продлено до 31 января 2024 года.

Второй собеседник ТАСС также подтвердил, что указанная выше опубликованная генеральная лицензия предполагает, что операции с российскими инвесторами будут проходить вплоть до января 2024 года, а значит они смогут закрыть свои позиции в иностранных акциях.

Вопрос заключается в том, в каком формате будут производиться сделки с этими бумагами, и когда СПБ биржа вновь запустит торги, добавил еще один источник. Ранее площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами и сообщила, что рассчитывает возобновить их в понедельник, 6 ноября.