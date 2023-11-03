Региональный бренд "Сделано в Севастополе" создадут в 2024 году

Программа, в частности, предусматривает оформление льготных микрозаймов для местных производителей и оказание услуг по продвижению их продукции на маркетплейсах.

ТАСС, 3 ноября. Правительство Севастополя в 2024 году запустит бренд "Сделано в Севастополе", который объединит городских производителей, соответствующая инициатива предусмотрена региональной программой по поддержке и продвижению местных брендов, сообщается на официальном портале правительства города.

"В Севастополе утверждена региональная программа по поддержке и продвижению местных брендов и производителей. Соответствующее решение было принято 3 ноября на заседании правительства города под председательством губернатора Михаила Развожаева. Одной из ключевых задач станут создание и популяризация зонтичного регионального бренда "Сделано в Севастополе", который объединит городских производителей. Запуск регионального бренда запланирован на 2024 год", - говорится в сообщении.

Также программа предусматривает оформление льготных микрозаймов для местных производителей, содействие сертификации их товаров, оказание услуг по регистрации товарного знака и продвижению на маркетплейсах.

Региональная программа разработана для исполнения поручений президента России Владимира Путина по итогам пленарного форума "Сильные идеи для нового времени".