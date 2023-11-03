Ульяновский губернатор ввел мораторий до 2025 года на новую кадастровую оценку

По словам Алексея Русских, результаты проведенной в 2023 году работы по нескольким объектам не приблизили кадастровую стоимость к рыночной

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Результаты новой кадастровой оценки не будут применяться в Ульяновской области в 2024 году, власти объявили мораторий на ее использование до 2025 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Планируется, что следующий год станет переходным периодом - кадастровая оценка не будет принята к налоговому учету в 2024 году. Бюджетное учреждение кадастровой оценки совместно с предпринимателями отработает обозначенные главой региона проблемы. Новая ставка будет применяться с 1 января 2025 года", - отмечается в сообщении.

Губернатор Алексей Русских на встрече с предпринимателями 3 ноября сообщил, что результаты государственной кадастровой оценки, проведенной в 2023 году в соответствии с федеральном законодательством, "по ряду объектов не приблизили кадастровую стоимость к рыночной". "Есть две причины: наличие недостоверных сведений об объектах недвижимости в базе данных Росреестра и несовершенство федеральной методики оценки", - приводятся слова Русских в сообщении.

Глава региона пояснил, что для устранения первой причины предпринимателям необходимо провести тщательную работу по выверке данных о своих объектах. Русских заверил, что правительство региона готово предоставить необходимые консультации. "Для решения второго вопроса формируем предложения в федеральный центр и уже знаем, что будем не единственным регионом страны, поднявшим эту проблематику", - процитировали губернатора в областном парламенте.

Вице-спикер Заксобрания региона Дмитрий Грачев считает, что методика для расчета кадастровой оценки "дает перекосы". "Но другой сегодня нет. И принятое губернатором решение о введении моратория сроком на год, в том числе дает нам шанс, что голос региона будет услышан, а в будущем, возможно, изменится и сама методика", - приводятся слова Грачева в сообщении.

Ранее результаты новой кадастровой оценки вызвали волну возмущения среди предпринимателей и представителей общественности. В адрес губернатора Ульяновской области поступило несколько обращений от жителей региона.