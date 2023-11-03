Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за девять месяцев выросла в 12 раз

Она достигла 458,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" по итогам января - сентября 2023 года получила 458,8 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета против 36,99 млрд рублей годом ранее, говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период выросла на 25,4%, до 235,1 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 101,44 млрд рублей (+63,6%), а прибыль до налогообложения выросла в 10 раз, до 485,22 млрд рублей.

Прибыль электросетевого холдинга увеличилась в результате переоценки финансовых вложений, находящихся на балансе компании, сообщили ТАСС в "Россетях". Переоценка носит неденежный характер. За январь - сентябрь 2023 года она составила 382,7 млрд рублей.

"Увеличение чистой прибыли обусловлено переоценкой финансовых вложений (акции ДО (дочерних организаций - прим. ТАСС), находящихся на балансе "Россетей". Переоценка носит неденежный характер и приводится в соответствии с правилами бухгалтерской отчетности. По итогам девяти месяцев 2023 года переоценка составила 382,7 млрд рублей", - заявили в электросетевом холдинге.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.