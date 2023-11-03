К 17:25 мск акции торговались на уровне 0,13106 рубля за бумагу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Акции "Россетей" на Мосбирже росли более чем на 3,4%, свидетельствуют данные торгов. Положительная динамика отмечена после публикации компанией отчетности по РСБУ за девять месяцев 2023 года.

По данным биржи на 17:00 мск, акции "Россетей" прибавляли 3,46%, поднимаясь до 0,1344 рубля за бумагу.

К 17:25 мск акции "Россетей" замедлили рост и торговались на уровне 0,13106 рубля за бумагу (+0,85%).

По итогам января - сентября 2023 года группа "Россети" получила 458,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 36,99 млрд рублей годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 25,4%, до 235,1 млрд рублей, сообщила компания.