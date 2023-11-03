МРОТ в Ульяновской области вырастет почти на 15% с 2024 года

По данным правительства региона, показатель составит 19,8 тыс. рублей

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Размер минимальной оплаты труда в Ульяновской области с 2024 года вырастет почти на 15%. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством региона.

С 1 января 2023 года для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства была установлена минимальная заработная плата в размере 17 270 рублей.

"Минимальная заработная плата для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства с 1 января 2024 года устанавливается в размере 19,8 тыс. рублей. Такое решение позволит увеличить минимальный уровень зарплат почти на 15%, что будет способствовать их росту не только в бизнесе, но и во внебюджетном некоммерческом секторе", - отмечается в сообщении.

Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона, Федерацией профсоюзов, объединением работодателей на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Для работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или муниципальными образованиями, а также малого предпринимательства минимум в размере 19 242 рубля установлен федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда".

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании отметил, что в 2023 году в регионе велась активная работа по борьбе с неформальной занятостью и теневым сектором экономики. "Удалось обеспечить достойные темпы роста зарплаты. За январь-июль 2023 года среднемесячная зарплата по полному кругу организаций составила 46 284 рублей. Темп роста составил 115% к аналогичному периоду прошлого года, что выше общероссийского показателя на 2,6%", - приводятся слова Русских в сообщении.

Губернатор также отметил важность работы по укомплектованию штата предприятий. По данным правительства, Ульяновская область стала одним из первых регионов, который начал комплексную модернизацию службы занятости по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" с акцентом на клиентоцентричность.