На Red Media составили протокол за отсутствие маркировки "18+" на фильмах с ЛГБТ

В связи с какими именно фильмами на телеканал составили протокол, не уточняется

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении автоматизированного эфирного комплекса Red Media (входит в "Газпром-медиа холдинг") из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал материал в отношении ООО ТПО "Ред медиа" по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.

Компании принадлежат спутниковые телеканалы КВН ТВ, ММА-TV,"Родное кино", "Русская ночь". В связи с какими именно фильмами на телеканал составили протокол, не уточняется.