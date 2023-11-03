3 ноября, 14:48

На Red Media составили протокол за отсутствие маркировки "18+" на фильмах с ЛГБТ

В связи с какими именно фильмами на телеканал составили протокол, не уточняется

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении автоматизированного эфирного комплекса Red Media (входит в "Газпром-медиа холдинг") из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал материал в отношении ООО ТПО "Ред медиа" по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.

Компании принадлежат спутниковые телеканалы КВН ТВ, ММА-TV,"Родное кино", "Русская ночь". В связи с какими именно фильмами на телеканал составили протокол, не уточняется. 

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