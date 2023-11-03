Росрыболовство поддержало предложение рыбаков по пошлинам на судовое топливо

Вопрос требует детального изучения, сообщил глава ведомства Илья Шестаков

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство в целом поддерживает предложение об освобождении судового топлива от повышающего коэффициента на вывоз за пределы таможенной зоны РФ, но вопрос требует детального изучения. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"В целом, считаю, что да. Потому что пошлина вводилась для других целей, а не для того, чтобы собственных экономических операторов, которые используют его для своих целей, именно с точки зрения экономической деятельности они вывозят его формально на экспорт. Конечно, считаю, что нужно отменить. Но поскольку вопрос был поднят совсем недавно, нам еще предстоит с отраслью определить, уже посмотреть детально на цифры, что необходимо сделать", - сказал Шестаков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава ведомства добавил, что не согласен заявлениями о том, что это приведет к росту стоимости рыбы. "Безусловно, никаких подорожаний не будет, у нас рынок сбалансированный", - отметил он.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Росрыболовства, ведомство осведомлено о ситуации, сложившейся после введения повышающего коэффициента на вывоз за пределы таможенной территории РФ судового топлива. "В связи с тем, что бункеровка российских промысловых судов в основном осуществляется в море, это в целом влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на промысловые компании. Особенно актуален этот вопрос из-за отсутствия альтернативных возможностей по бункеровке", - отметили там.

"Вопрос об исключении повышающего коэффициента на вывоз судового топлива за пределы таможенной зоны Российской Федерации требует дополнительного детального изучения и принятия решения, которое позволит нивелировать негативное влияние на промысловые компании и при этом обеспечить сохранение необходимого уровня эффективности ранее принятых мер, направленных на снижение вывоза нефтепродуктов с таможенной территории Российской Федерации", - добавили в пресс-службе ведомства.

О предложении ВАРПЭ

20 октября президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев направил письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой инициировать изменения в постановление правительства России, утверждающее обновленную методику расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти. "До введения пошлины в сентябре 2023 года стоимость тонны топлива, реализуемого российскими бункеровщиками, составляла около $565-600 за тонну. Основные конкуренты российских бункеровочных компаний из Республики Корея в сентябре этого года продавали топливо за $622-685 (на 15% больше). С 5 октября российское топливо выросло в цене вдвое, из-за чего бункеровка стала дороже на 65% по сравнению с южнокорейской", - говорится в письме.