Компаниям из "Технополиса Москва" выделили гранты на проекты по микроэлектронике

Размер финансовой поддержки составит от 30 до 90 млн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский научный фонд выделит гранты в размере от 30 до 90 млн рублей на проекты по микроэлектронике компаниям из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Конкурс РНФ по отбору технологических предложений в сфере микроэлектроники был направлен на поддержку опытно-конструкторских и технологических работ для формирования научных и технологических заделов, обеспечивающих развитие и импортонезависимость отрасли.

"Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны "Технополис Москва" стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в области микроэлектроники, организованного Российским научным фондом (РНФ). Компании получат гранты на выполнение проектов в размере от 30 до 90 млн рублей", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что в московской электронной промышленности работает около 50 предприятий, 33 из которых входят в кластер микроэлектроники ОЭЗ "Технополис Москва". Получаемые резидентами особой экономической зоны налоговые льготы и развитая инфраструктура оказывают мощную поддержку производителям. В первом полугодии 2023 года представители кластера микроэлектроники получили льготы почти на 280 млн рублей.

На первом этапе конкурса производители и разработчики микроэлектронной продукции сформулировали свои потребности в новых технологиях, создание которых они не могут профинансировать самостоятельно, в рамках второго определялись исполнители, способные довести отобранные идеи до стадии ОКР и дальнейшего внедрения в производство.

"В шорт-лист по итогам первого этапа конкурса попали 56 технологических идей, из них 14 поступили от шести компаний ОЭЗ "Технополис Москва". Среди 10 победителей второго этапа, которые будут эти идеи реализовывать, - два резидента особой экономической зоны столицы, а также опорный вуз - Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники". Организациям предстоит разработать аналого-цифровую интегральную схему в специализированном корпусе для МЭМС-микрофона, технологический процесс флип-чип монтажа кристаллов с алюминиевой металлизацией на кремниевую подложку, смоделировать корпус и конструкции транзисторных наногетероструктур", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.