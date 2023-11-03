В Литве намерены оказать помощь энергетическому сектору Украины

Советник президента республики Ярослав Неверович отметил, что "Литва будет вместе с Украиной и нынешней зимой"

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Литва в наступающем сезоне холодов поддержит энергетический сектор Украины. Об этом заявил советник президента республики Ярослав Неверович.

"Для обеспечения устойчивости сектора энергетики Украины и стабильности поставок энергии нам всем необходимо объединить усилия, работать над этим сообща, - сказал он агентству BNS. - Литва будет вместе с Украиной и нынешней зимой".

Ранее Литва поставила Украине два мощных автотрансформатора, 274 трансформатора и сопутствующее оборудование, а также другие запрошенные Киевом средства.