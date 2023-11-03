3 ноября, 15:08

В Литве намерены оказать помощь энергетическому сектору Украины

Советник президента республики Ярослав Неверович отметил, что "Литва будет вместе с Украиной и нынешней зимой"

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Литва в наступающем сезоне холодов поддержит энергетический сектор Украины. Об этом заявил советник президента республики Ярослав Неверович.

"Для обеспечения устойчивости сектора энергетики Украины и стабильности поставок энергии нам всем необходимо объединить усилия, работать над этим сообща, - сказал он агентству BNS. - Литва будет вместе с Украиной и нынешней зимой".

Ранее Литва поставила Украине два мощных автотрансформатора, 274 трансформатора и сопутствующее оборудование, а также другие запрошенные Киевом средства. 

Теги:
УкраинаЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация