ЦБ не видит необходимости в быстрой разработке правил использования ИИ финорганизациями

Банк России уточнил, что внедрение специальных требований может быть рассмотрено в отдельных случаях после проведения дополнительных консультаций с участниками рынка и с их возможной проработкой в рамках механизма пилотирования цифровых инноваций с учетом риск-факторов.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Необходимость в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями в настоящее время отсутствует, говорится в материалах Банка России.

"Банк России в целом придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию, позволяющему финансовым организациям внедрять новые технологии и развивать ИИ, и на данный момент не видит необходимости в оперативной разработке отдельного регулирования использования технологии ИИ финансовыми организациями", - отмечается в материалах.

ЦБ также указывает на важность самостоятельного управления финансовыми организациями рисками, связанными с применением ИИ, и выстраивания в финансовых организациях, применяющих ИИ, системы управления такими рисками, учитывающей характер и масштаб таких рисков, а также особенности применяемых программ на основе ИИ. Кроме того, приветствуется обмен лучшими практиками в сфере ИИ между участниками рынка.

Помимо этого, Банк России уточнил, что внедрение специальных требований, ориентированных на ИИ, может быть рассмотрено в отдельных случаях после проведения дополнительных консультаций с участниками рынка и с их возможной проработкой в рамках механизма пилотирования цифровых инноваций (в том числе экспериментальных правовых режимов) с учетом риск-факторов.