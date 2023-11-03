Глава "Роснефти" в 2023 году приедет в Узбекистан с рабочим визитом

Узбекистан является партнером российской компании

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин планирует в этом году приехать в Узбекистан, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин до конца года планирует посетить Узбекистан с рабочим визитом по приглашению министра энергетики страны", - сказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что Узбекистан является ее партнером. "Мы поддерживаем хорошие отношения", добавили в "Роснефти".

Делегация "Роснефти" находится в Самарканде и участвует в проходящем сейчас Веронском Евразийском экономическом форуме.