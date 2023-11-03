Производитель из Москвы поставит оборудование для радиационного контроля на турецкую АЭС

Более 1 тыс. приборов и технических средств будут обеспечивать безопасность функционирования АЭС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский производитель поставит автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) для атомной электростанции в Турции, свыше 1 тыс. приборов и технических средств будут обеспечивать безопасность функционирования АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Произведенная в Москве продукция пользуется высоким спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Столичные предприятия активно сотрудничают с зарубежными партнерами, экспортируя свои изделия в дружественные страны. Так, в октябре этого года московский производитель НПП "Доза" заключил контракт на разработку, производство и поставку систем радиационного контроля для турецкой АЭС "Аккую". В состав АСРК войдут более 1 тыс. приборов, установок и технических средств для непрерывного мониторинга объекта", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что компания поставит универсальные измерительные комплексы, дозиметры-радиометры со сменными блоками детектирования, установки контроля радиоактивного загрязнения персонала и предметов. Для их изготовления предприятие разработало и наладило серийное производство блоков детектирования, которые имеют высокую чувствительность и изготавливаются полностью из российских компонентов.

В ходе выполнения контракта компания изготовит и поставит оборудование, осуществит испытания, а также выполнит монтаж и наладку. Автоматизированные системы радиационного контроля установят на четырех энергоблоках и общестанционных зданиях АЭС. Устройства будут следить за радиационным уровнем в помещениях с технологическим оборудованием, а также на местах работы персонала.

"Текущий год стал прорывным для компании - мы растем и выполняем проекты все большего масштаба, а также наращиваем производственные мощности и расширяем штат сотрудников. По выручке и отгрузкам готовой продукции все месяцы этого года стали рекордными в истории компании", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Алексея Нурлыбаева.