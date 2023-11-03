Минторг США вводит пошлины на фосфатные удобрения АО "Апатит" в размере 28,5%

По мнению Вашингтона, производитель получает субсидии, подпадающие под действие американских мер

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли Соединенных Штатов вводит компенсационные пошлины в размере 28,5% на продукцию российского производителя и экспортера фосфорсодержащих удобрений АО "Апатит" в связи с тем, что он, по мнению Вашингтона, получает субсидии, подпадающие под действие американских мер. Об этом говорится в уведомлении Минторга США, размещенном в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Минторг США установил, что производитель/экспортер фосфорных удобрений из Российской Федерации АО "Апатит" получал компенсационные субсидии <...> с 30 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года", - утверждается в документе. Как отмечается в уведомлении, согласно американскому законодательству, на продукцию компании будут введены компенсационные пошлины в размере 28,5%.

"Минторг определил, что Таможенно-пограничная служба США должна устанавливать компенсационные пошлины на все соответствующие позиции продукции в соответствии с окончательными результатами данного обзора для перечисленных выше компаний по применимой адвалорной ставке. <...> Минторг поручает Таможенно-пограничной службе США взимать денежные средства в размере расчетных компенсационных пошлин в отношении АО "Апатит" при поставках данной продукции <...>", - указали в ведомстве.