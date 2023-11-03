Сбер, ВТБ и Альфа-банк смогут применять свои расчеты долговой нагрузки по потребкредитам

Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России разрешил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применять собственные модели для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) по потребительским кредитам, сообщила пресс-служба регулятора.

"В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка уведомления о готовности применять модели (оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн руб. - прим. ТАСС), 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода. Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй)", - указано в сообщении. При этом Банк России будет регулярно оценивать качество одобренных моделей.

В ЦБ также напомнили, что с июня этого года крупные розничные кредитные организации могут направить на валидацию в Банк России модели оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн рублей. В случае одобрения банки могут использовать их для расчета ПДН заемщика. Для этого модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тыс. заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки, указал регулятор.