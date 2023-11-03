Минсельхоз прогнозирует снижение урожая твердой пшеницы в мире до 20-летнего минимума

Причиной могут стать неблагоприятные агрометеорологические условия в подавляющем большинстве стран - производителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Урожай твердой пшеницы в мире с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года сократится до 20-летнего минимума из-за неблагоприятных агрометеорологических условий в подавляющем большинстве стран - производителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран - производителей пшеницы твердых сортов ее урожай сократится до 20-летнего минимума. По прогнозам, он составит менее 31,3 млн тонн, что на 7-8% ниже показателя предыдущего сезона", - говорится в сообщении.

В частности, урожай в Северной Америке снизится на 20%, в том числе в Канаде - на 30%, США - на 7%, Мексике - на 4%; в Северной Африке - на 11%, в том числе в Алжире - на 11%, Тунисе - на 53%; во Франции - на 6%, в Казахстане - на 38%.

Минсельхоз России сообщает, что, в связи с этим на внешнем рынке в настоящее время сформировался повышенный спрос на пшеницу твердых сортов. "Для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон Минсельхоз России предложил вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопрос об установлении временного запрета на экспорт твердой пшеницы за пределы территории Российской Федерации. Ограничения предлагается ввести на полгода - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что макаронные изделия относятся к социально значимым видам пищевой продукции. "Указанные ограничения будут способствовать укреплению продовольственной безопасности страны и обеспечат производителей сырьем в полном объеме", - отмечается в сообщении министерства.

"При этом, принимая во внимание, что твердая пшеница является экспортноориентированной культурой, в этом сезоне планируется увеличить посевные площади под ней. Далее планируем наращивать производство твердой пшеницы каждый сезон", - сообщает министерство.