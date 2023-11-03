ЦБ предложил сделать иностранных поставщиков платежных услуг участниками СБП

Регулятор сообщил о возможности возврата денежных средств плательщику с корреспондентского счета банка - посредника при неуспешном завершении трансграничного перевода на стороне нерезидентов на основании распоряжения Банка России в дополнение к возврату на основании распоряжения банка - посредника

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России предложил сделать участниками Системы быстрых платежей (СБП) иностранных поставщиков платежных услуг, следует из проекта указания, которое опубликовано на сайте регулятора.

"Возможность осуществления трансграничного перевода денежных средств в СБП с участием иностранных поставщиков платежных услуг, не являющихся иностранными банками (иностранными кредитными организациями)", - отмечается в пояснительной записке к проекту указания.

Также в документе говорится о возможности осуществления трансграничного перевода денежных средств в СБП между физическими лицами с участием иностранного банка, являющегося вторым банком - посредником, без его регистрации в качестве косвенного участника СБП и публикации информации в справочнике БИК.

Кроме того, ЦБ сообщил о возможности возврата денежных средств плательщику с корреспондентского счета банка - посредника при неуспешном завершении трансграничного перевода на стороне нерезидентов на основании распоряжения Банка России в дополнение к возврату на основании распоряжения банка - посредника.