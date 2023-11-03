3 ноября, 16:02,
обновлено 3 ноября, 16:08

Сроки завершения разделения активов Qiwi продлили до февраля 2024 года

В Qiwi заявили, что для завершения процесса реструктуризации остался "единственный шаг"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа Qiwi обратилась в комиссию американской биржи Nasdaq с просьбой продлить сроки реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года, на что комиссия ответила согласием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы.

В Qiwi отметили, что для завершения процесса реструктуризации остался "единственный шаг", однако уточнять не стали. Компания уже успешно и своевременно выполнила все пункты плана реструктуризации, предшествующие заключительному этапу разделения, добавили в Qiwi. 

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