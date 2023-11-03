Псковская область надеется получить 1 млрд рублей на развитие транспорта и промышленности

На докапитализацию регионального фонда выделят 40 млн рублей в рамках предоставления единой субсидии на средства 2024 года

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. В Псковской области рассчитывают получить 1 млрд рублей из федерального бюджета, из которых 750 млн рублей необходимы региону для обновления общественного транспорта, а остальная часть суммы планируется для пополнения регионального фонда развития промышленности. С такой просьбой губернатор Михаил Ведерников обратился к заместителю председателя правительства России - министру промышленности и торговли Денису Мантурову во время рабочей встречи в Пскове.

"Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым. Была отмечена работа фонда развития промышленности региона. [Глава региона] обратился с просьбой о выделении дополнительных средств для РФРП в размере 250 млн рублей, а также 750 млн рублей на дальнейшее обновление общественного транспорта региона. В свою очередь Денис Мантуров пообещал рассмотреть такую возможность", - говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и торговли России по итогам совещания.

По данным пресс-службы, бюджет РФРП на 2023 год составляет 83 млн рублей. Псковская область получит на докапитализацию регионального фонда еще 40 млн рублей в рамках предоставления единой региональной субсидии на средства 2024 года. "В условиях высоких процентных ставок по кредитам льготные займы РФРП становятся невероятно востребованными, а обновление общественного транспорта позволит улучшить социально-экономическое положение региона", - отмечается в сообщении.

Эффективность программы социально-экономического развития

Регионом совместно с правительством страны ведется работа по продлению до 2030 года срока действия индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Текущая версия программы заканчивается в 2024 году.

"На период до 2030 года будет предусмотрена реализация целого ряда мероприятий в части промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, туристического и жилищно-коммунального развития области. В том числе закладываем в программу дальнейшее развитие ОЭЗ "Моглино", а именно строительство железнодорожных путей необщего пользования и готовых производственных и административных помещений для резидентов ОЭЗ", - уточняется в сообщении.

По словам Ведерникова, благодаря ИПСЭР региону удалось создать современную инфраструктуру в особой экономической зоне "Моглино", что в свою очередь позволило привлечь инвесторов и создать новые технологичные производства. "На каждый вложенный в "Моглино" рубль привлечено четыре рубля внебюджетных инвестиций. В общей сложности это более 20 млрд рублей. Также регион получил беспрецедентную поддержку по обновлению пассажирского транспорта. Только в 2020 году было выделено 1,25 млрд рублей и закуплено 249 автобусов", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Ключевые предприятия региона

На территории Псковской области расположено 130 промышленных предприятий, из них 70 - обрабатывающие производства. Во время рабочей поездки Денис Мантуров посетил предприятие по производству доски и паллетных блоков компании "Оско-инвест", которое является новым лесоперерабатывающим предприятием полного цикла по глубокой переработке лесоматериалов.

Кроме того, министр побывал на заводе "Титан-Полимер" в ОЭЗ "Моглино", который выпускает БОПЭТ пленки, которые являются основой производства защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. К 2026 году планируется запустить производство специальных БПТ-гранул, которые не выпускаются в России и являются базой для получения нитей и пленок, инженерного пластика и композиционных материалов.

"Сегодня плодотворно поработали с промышленными предприятиями Псковской области и подробно рассмотрели как уже успешно реализованные проекты, так и ряд новых, в том числе создание производства литий-ионных батарей. Поэтому наша общая задача - найти комплекс решений, которые позволят мотивировать инвесторов на создание этих производств, и в результате осваивать новые технологии. Со своей стороны окажем всестороннюю поддержку таким проектам", - цитирует пресс-служба слова Мантурова.