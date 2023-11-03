В Чувашии рассчитывают, что потребность в яйцах на внутреннем рынке закроют в 2024 году

В планах производить 350 млн яиц в год

ЧЕБОКСАРЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Объем производства яиц в Чувашии в 2024 году достигнет 350 млн штук, что закроет внутренние потребности республики. Об этом сообщил на праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вице-премьер региона - глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов.

Министр отметил, что в республике наметилось снижение производства яиц: в январе - октябре в хозяйствах произвели 275 млн штук, что на 2,6% меньше аналогичного периода 2022 года.

"Основной причиной сокращения объемов стала остановка одной из племенных птицефабрик, если точнее - племенного птицеводческого завода "Канашский". Сейчас нашли нового инвестора, который планирует обеспечить рост производства яиц с первого квартала 2024 года. Будем производить 350 млн штук в год, что закроет потребности республики", - подчеркнул Артамонов.

Он добавил, что в регионе вводят новую республиканскую меру поддержки для птицефабрик яичного направления. 18 октября министерство сообщило, что птицеводческий завод "Канашский" приобрели инвесторы из Нижегородской области. Отмечалось, что на предприятии планируют модернизировать птичники, закупить новую технику, довести количество птицы для развития яичного направления до 400-500 тыс. голов. В перспективе - разведение гусей линдовской породы.

На празднике в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось подведение предварительных итогов работы агропромышленного комплекса региона. Кроме того, названы лидеры экономического сельскохозяйственного соревнования среди округов. По 150 тыс. рублей за победу в состязании получили Красночетайский, Чебоксарский и Цивильский округа.