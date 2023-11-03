Согласно тексту распоряжения, Артемьев покинул этот пост по собственной просьбе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Соответствующее распоряжение опубликовано.

Согласно документу, Артемьев освобожден с поста по собственной просьбе.

Артемьев занимал пост помощника главы кабмина с 11 ноября 2020 года. До этого, с 10 марта 2004 года, он руководил Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Работал в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина.

Ранее два источника ТАСС сообщали, что Артемьев займет пост президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) вместо Алексея Рыбникова, который возглавляет биржу с 2011 года. Причины кадровых перестановок в руководстве СПбМТСБ источники не уточняли.

В пресс-службе биржи не комментировали ТАСС информацию о возможной смене президента торговой площадки.