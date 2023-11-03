Григоренко сообщил, что отношение бизнеса к контрольно-надзорным органам меняется

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ отметил необходимость формирования новой культуры отношений между проверяемыми и проверяющими

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Отношение предпринимателей к контрольно-надзорным органам меняется. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"На мой взгляд, мы заложники стереотипов, что контроль и надзор - это всегда какая-то угроза. <...> Но я привожу эти цифры - сам бизнес оценивает, что все эти мероприятия [проводимые с 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности] дают экономию минимум 200 млрд рублей в год", - сказал он.

Григоренко также отметил необходимость формирования новой культуры отношений между проверяемыми и проверяющими.

"Мне кажется, что уже сами контролеры сильно поменялись, а отношение осталось. Понятно, что формирование другой культуры - это непросто. А это изменение культуры с двух сторон", - уточнил он.

Реформа контрольно-надзорной деятельности

Григоренко пояснил, что реформа контрольно-надзорной деятельности началась в 2019 году. Из действующих на тот момент 318 тыс. норм и правил было отменено 143 тыс., остальные актуализированы.

Он отметил, что по сравнению с 2019 года число проверок значительно сократилось. "Если сравнивать с 2019 годом 2022 год, то у нас количество проверок сократилось примерно в пять раз", - добавил вице-премьер.

При этом число профилактических визитов, как отметил Григоренко, напротив, растет. "Смысл профилактических визитов в том, что, когда контролер или надзорное ведомство видят нарушение, они <...> показывают, как его исправить и как сделать так, чтобы этого нарушения не было", - пояснил он, отметив, что в прошлом году было проведено 550 тыс. профилактических визитов.