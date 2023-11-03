Пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на ремонт с 1 февраля

Согласно распоряжению правительства РФ, МИД России поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска "Ивангород" на границе Ленинградской области и Эстонии будет закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Ивангород" (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", - говорится в документе.

МИД РФ поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

В 2022 году СМИ региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко сообщали, что пункт пропуска планируют закрыть на реконструкцию на два-три года. Программу реконструкцию, которая подразумевала также повышение пропускной способности "Ивангорода", Минтранс РФ представил в 2020 году.

С 19 сентября 2022-го власти Польши и стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва) закрыли для россиян въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.