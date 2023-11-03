Таможни Абхазии и РФ обсудили вопросы общего социально-экономического пространства

Стороны отметили необходимость продолжения реализации курса, направленного на дальнейшее развитие сотрудничества, сообщили в республике

СУХУМ, 3 ноября. /ТАСС/. Представители Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии и Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обсудили в Москве вопросы формирования общего социального экономического пространства на основе гармонизации законодательства двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте ГТК.

"Первый заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Алиас Лабахуа и заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин обсудили в ходе рабочей встречи в Москве актуальные вопросы программы формирования общего социального экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства двух стран. Стороны также обсудили вопросы, связанные с взаимодействием приграничных таможенных служб в целях упрощения и ускорения осуществления таможенных формальностей при перемещении товаров через таможенную границу Республики Абхазия и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Стороны отметили необходимость продолжения реализации курса, направленного на дальнейшее развитие сотрудничества по перспективным направлениям совместной деятельности между ГТК Абхазии и ФТС России.