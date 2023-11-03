Часть международных рейсов "Уральских авиалиний" может быть передана другим компаниям

Как сообщили в Росавиации, такое решение могут принять пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Часть допусков "Уральских авиалиний" к международным полетам может быть передана другим авиакомпаниям, пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией. Это следует из данных Росавиации по допуску на международные рейсы.

"Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем", - отмечается в приказе Росавиации по допуску на международные рейсы во всех примечаниях к зарубежным полетам "Уральских авиалиний", права на которые могут передать другим компаниям.

В частности, речь идет о допусках на некоторые рейсы в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Права на выполнение рейсов могут быть переданы "Аэрофлоту", "Азимуту", Red Wings, Azur Air.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что у "Уральских авиалиний" и iFly есть сложности с выкупом самолетов, которые связаны с софинансированием сделки с лессорами за счет собственных средств авиакомпаний. По данным газеты, наиболее острый вопрос - требование к перевозчикам оплатить от 30% до 40% стоимости самолета в качестве депозита.

Позже заместитель министра транспорта Игорь Чалик сообщил журналистам, что частным авиакомпаниям предлагаются такие же условия по выкупу самолетов у зарубежных лизингодателей, как и "Аэрофлоту". Он добавил, что ведется согласование текста соглашения между авиакомпаниями и "НЛК финанс" (входит в НСК).

В новость была внесена правка (23:15 мск) - уточняется формулировка в заголовке и по тексту, верно - может быть передана.