Мезенцев: завершение строительства БелАЭС подтверждает успешную работу РФ и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства отметил, что программа реализации проекта не закончилась вводом станции в эксплуатацию

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Завершение строительства Белорусской АЭС - это особое подтверждение умения Москвы и Минска результативно работать в форматах Союзного государства (СГ). Об этом ТАСС заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"То, что решение глав государств России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, принятое в 2012 году, о начале строительства Белорусской АЭС, успешно реализовано - это особое подтверждение того, что мы умеем сегодня работать результативно, принципиально преодолев возникавшие порой технологические и хозяйственные споры", - подчеркнул он.

Мезенцев указал, что программа реализации проекта не закончилась вводом в эксплуатацию БелАЭС. "Это продолжение работы по многим новым технологическим направлениям, работа по обучению, подготовке и переподготовке кадров, поиск новых форматов взаимодействия с учетом опыта, наработанного сторонами на протяжении всего времени работы в Островце", - добавил госсекретарь.

"Важно отметить и многократно подтвердить, что вопросы друг другу, порой претензии друг другу - это тоже элемент содержательной, профессиональной работы. Это все помогало на этапах строительства станции с выходом на тот результат, свидетелями которого мы стали сегодня, - масштабный, яркий, исторический этап ввода в эксплуатацию АЭС в Островце, созданной белорусскими и российскими проектировщиками, конструкторами, инженерами, рабочими, строителями, где генподрядчиком выступила госкорпорация "Росатом", которая обеспечила партнерский режим работы на столь важном и уникальном технологическом объекте", - отметил он.

Лукашенко в пятницу прибыл на БелАЭС в Гродненскую область, где ему доложили о завершении строительства и приемке в эксплуатацию станции, и перспективах сотрудничества с госкорпорацией "Росатом".

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. 24 октября 2023 года МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.